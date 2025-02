F1 - Ferrari : Charles Leclerc n’a jamais vu ça !

Arnaud De Kanel

Troisième en 2024, Charles Leclerc rêve de devenir champion du monde cette saison. Le pilote monégasque pourra compteur sur l'apport de son nouveau coéquipier Lewis Hamilton, fraichement arrivé en provenance de Mercedes. Leclerc nourrit de grandes ambitions avec Ferrari, écurie dans laquelle l'ambiance est au beau fixe. Il confie ne jamais avoir vu ça.

Alors que le début de la saison approche à grands pas, tous les projecteurs sont braqués sur l'Italie et Ferrari. L'arrivée de Lewis Hamilton attire logiquement toute l'attention mais il ne faut pas non plus oublier la présence de Charles Leclerc. Plus motivé que jamais, le Monégasque s'est confié à quelques jours de prendre le volant de sa monoplace en Australie.

Hamilton chez Ferrari : un nouveau chapitre s'ouvre pour le champion ! 🚗 Qui pour remplacer le légendaire pilote chez Mercedes ? https://t.co/ZJTnLJwHaW — le10sport (@le10sport) February 1, 2025

«La meilleure mentalité dans l’équipe que j’ai vue»

Et Charles Leclerc hallucine complètement ! Depuis son arrivée en 2019, il n'a jamais vu une aussi bonne mentalité. « Nous avons beaucoup progressé et je pense que cela a fait la différence en nous permettant de réagir plus vite lorsque nous nous retrouvons dans des situations un peu plus difficiles à gérer. Je peux dire avec confiance que c’est la meilleure mentalité dans l’équipe que j’ai vue depuis mon arrivée ici. Je me souviens de mon premier jour chez Ferrari en 2019, j’étais tellement confiant après les essais parce qu’ils s’étaient bien passés, et puis j’ai été tellement déçu après la première course que je me suis promis de ne plus avoir d’attentes. Donc, je n’ai pas vraiment d’attentes précises. Mais en fait, la mentalité et l’état d’esprit de l’équipe sont aujourd’hui très solides. Et ça, ça me rend très heureux », s'est réjouit Charles Leclerc dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Le Monégasque veut que son écurie soit prête immédiatement.

«Être dans le coup dès les premières courses»

« Pour remporter le championnat, nous devons impérativement être dans le coup dès les premières courses. Mais nous avons fait un excellent travail dans la seconde moitié de saison. Nous avons bien travaillé et j’espère que nous pourrons capitaliser sur cette dynamique pour commencer fort cette année. On verra bien comment cela se passe », a ajouté Charles Leclerc.