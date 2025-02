F1 - Lewis Hamilton : Sa nouvelle relation «très intense» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est immense changement pour Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde a effectivement décidé de quitter Mercedes où il a brillé pendant 11 saisons, afin de tenter un défi colossal, à savoir décrocher un huitième titre mondial au volant d'une Ferrari. Et visiblement, le Britannique est déjà parfaitement intégré au sein de la Scuderia où il est en pleine idylle.

Après 11 saisons chez Mercedes, Lewis Hamilton avait annoncé son départ à la surprise générale il y a un peu plus d'un an. Le septuple champion du monde a décidé de s'engager avec Ferrari pour cette saison 2025. Et le Britannique a déjà effectué ses premiers pas avec la Scuderia, et il semble particulièrement enthousiasmé par ce qu'il a découvert en Italie. Une nouvelle relation très intense avec Ferrari comme le décrit Lewis Hamilton.

F1 - Ferrari : Charles Leclerc n’a jamais vu ça !

➡️ https://t.co/y1MJG5zDuR pic.twitter.com/vV38PdF8y2 — le10sport (@le10sport) February 23, 2025

Hamilton en plein rêve chez Ferrari

« Je m’attendais à ce que ce soit intense. C’est ce qui s’est passé, et même plus. D’autant plus que les essais de pré-saison sont très courts. Heureusement, cela a été passionnant parce que nous avons eu plus de temps pour rouler. Je ne suis pas un grand habitué des essais, mais c’était amusant d’entrer dans la voiture et d’expérimenter cette sensation complètement nouvelle de la voiture et du moteur. Pour être honnête, j’ai l’impression de me souvenir de mon premier Grand Prix à Melbourne. Le premier Grand Prix en 2007.C’est ce genre d’excitation dans la préparation, étant donné que c’est la première fois avec Ferrari. Ils ont évidemment terminé la saison très fort l’année dernière. Ils ont terminé la saison très fort l’année dernière, avec une deuxième place au classement des constructeurs », lâche le septuple champion du monde dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.

«Je m’attendais à ce que ce soit intense»

« Nous ne nous faisons pas d’illusion, nous avons beaucoup de travail à faire. Cela va être très, très serré entre toutes ces voitures et équipes de pointe, et nous essayons donc d’être diligents et tout le monde est très calme et serein. Tout le monde croit que chacun d’entre nous peut s’améliorer et nous essayons tous d’affûter nos outils pour donner le meilleur de nous-mêmes. Mais comme je l’ai dit, l’énergie est là, la motivation est là et plus encore et le dévouement est là et plus encore, ce qui fait plaisir à voir », ajoute Lewis Hamilton.