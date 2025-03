Officiel : Le PSG annonce un départ !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Resté à Paris lors de cette période de trêve internationale, Lucas Beraldo va finalement quitter le PSG. Ce vendredi, le club de la capitale a officialisé le départ du défenseur âgé de 21 ans pour rejoindre la sélection brésilienne. Il y remplace Gabriel Magalhães, averti face à la Colombie et suspendu pour la rencontre face à l’Argentine mercredi.

Contrairement à Marquinhos, Lucas Beraldo n’avait dans un premier temps pas été convoqué par le Brésil lors de cette trêve internationale. Ce qui est finalement le cas, puisque le PSG a annoncé ce vendredi que l’international brésilien (3 sélections) avait été appelé par la Seleção.

Beraldo appelé avec le Brésil

« Notre défenseur Lucas Beraldo rejoint la CBF Futebol pour affronter l'Argentine dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2026 », a annoncé le PSG. Si Lucas Beraldo a finalement été convoqué par le Brésil, c’est en raison de la suspension de Gabriel Magalhães. Alors qu’il a écopé d’un carton jaune lors de la victoire face à la Colombie (2-1), le défenseur d’Arsenal est suspendu pour affronter l’Argentine mercredi prochain.

Beraldo remplace Gabriel

« Le défenseur du PSG Beraldo, le milieu de terrain de Wolverhampton João Gomes, le milieu de terrain de l’Atalanta Éderson et le gardien de Palmeiras Weverton ont été appelés par le sélectionneur Dorival Jr. pour le match du Brésil contre l’Argentine dans le cadre de la 14e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le quatuor remplacera Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Gerson et Alisson. Les deux premiers ont reçu leur deuxième carton jaune et devront purger une suspension », a indiqué le Brésil dans un communiqué publié sur son site internet.