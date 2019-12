Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé… Le clan Icardi aurait une idée derrière la tête !

Publié le 18 décembre 2019 à 5h45 par T.M.

L’avenir de Mauro Icardi est actuellement au centre de nombreuses discussions. Et en coulisses, le clan de l’attaquant du PSG aurait un plan en tête. Explications.

Mauro Icardi n’aura pas mis longtemps avant de mettre tout le monde dans sa poche au PSG. Cela vaut également pour Leonardo. En effet, le directeur sportif cherche actuellement à lever l’option d’achat de l’Argentin, prêté par l’Inter Milan, estimée à 70M€. Néanmoins, du côté de Wanda Nara, femme et agent d’Icardi, on ne serait pas pressée. Et pour cause…

Un salaire revu à la hausse pour Icardi ?