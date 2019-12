Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wanda Nara entretient le mystère pour l’avenir de Mauro Icardi !

Publié le 17 décembre 2019 à 13h15 par T.M.

L’avenir de Mauro Icardi est actuellement au centre des interrogations. Et alors que le PSG ferait tout pour conserver l’Argentin, Wanda Nara maintient le flou à ce sujet…

Poussé vers la sortie par l’Inter Milan cet été, Mauro Icardi a donc rebondi au PSG. Un choix payant pour l’Argentin qui flambe avec le club de la capitale. Et le natif de Rosario serait actuellement l’une des préoccupations de Leonardo, qui chercherait à lever prochainement l’option d’achat d’Icardi, annoncée entre 65 et 70M€. Le directeur sportif du PSG multiplie ainsi les discussions avec Wanda Nara, femme et agent du Parisien. Toutefois, aucune réponse ferme n’est pour le moment arrivée.

« Je ne sais pas où cela nous mènera »