Mercato - Barcelone : Gros coup de froid pour l’avenir d’Arturo Vidal ?

Publié le 17 décembre 2019 à 12h30 par La rédaction

L’Inter n’a jamais caché son intérêt pour Arturo Vidal. Mais l’élimination du club italien en Ligue des champions pourrait avoir des répercussions sur l’avenir du milieu de terrain du FC Barcelone.

Arturo Vidal connait une première partie de saison éloignée de ses espérances. Le joueur du FC Barcelone doit affronter la lourde concurrence qui existe au poste de milieu de terrain. Mais le Chilien peine à trouver sa place dans le onze de départ d’Ernesto Valverde et pourrait chercher des minutes de jeu dans un autre club. L’Inter n’a jamais caché son intérêt pour Arturo Vidal qui serait fortement apprécié par Antonio Conte. Toutefois, The Telegraph annonçait ce dimanche que le club italien pourrait finalement se tourner vers Nemanja Matic. Un changement de plan qui pourrait traduire une baisse d’intérêt de l’Inter pour Arturo Vidal.

Vidal toujours dans les plans de l’Inter ?