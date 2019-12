Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar affiche ses regrets pour le départ de Dani Alves !

Publié le 17 décembre 2019 à 17h15 par T.M.

Lors du dernier mercato estival, Dani Alves a quitté le PSG pour rejoindre Sao Paulo. Un départ qui donne aujourd’hui de grands regrets à Neymar.

A l’été 2017, le PSG a frappé très fort sur le marché des transferts. Si tout le monde avait les yeux rivés sur les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé, le club de la capitale avait aussi réussi à convaincre Dani Alves, pourtant partance pour le Manchester City de Pep Guardiola. Une aventure qui aura duré 2 ans pour le Brésilien qui a ainsi quitté le club de la capitale l’été dernier au terme de son contrat. Depuis, Alves est retourné au Brésil, évoluant désormais à Sao Paulo, mais reste regretté au PSG. Neymar n’a ainsi pas hésité à affiché sa tristesse pour évoquer l’absence de son ami.

« Il me manque beaucoup »