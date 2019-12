Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il prolonger Neymar ?

Publié le 17 décembre 2019 à 20h01 par La rédaction mis à jour le 17 décembre 2019 à 20h47

Leonardo aurait entamé des discussions avec Neymar et son entourage afin de prolonger le contrat qui le lie au Paris Saint-Germain. Selon vous, le direcxteur sportif du PSG a-t-il raison ? C'est notre sondage du jour !

Cet été, Neymar a tout fait pour quotter le Paris Saint-Germain. Le Brésilien souhaitait absolument rejoindre Lionel Messi au FC Barcelone, club dont il a déjà porté les couleurs par le passé. D'autres clubs comme le Real Madrid et la Juventus ont sauté sur l'occasion, mais Neymar est finalement resté au PSG. Le mercato estival a toutefois laissé des traces. Le numéro 10 parisien est en effet la cible de la colère des supporters et n'a d'ailleurs jamais caché ses envies de départ estivales. « Tout le monde sait ce qui s’est passé l’été dernier. Tout le monde savait ce que je voulais, ce que voulait le club, ce que voulait tout le monde » a déclaré Neymar. « Je n’ai jamais voulu blesser personne, mais j’ai toujours su dans ma tête que si vous n’êtes pas heureux quelque part, il faut partir. Il faut toujours chercher un endroit où vous serez mieux ». Foot Mercato a pourtant annoncé récemment que Leonardo a entamé les discussions pour prolonger la star du Paris Saint-Germain, dont le contrat court actuellement jusqu'en 2022. Selon vous, le directeur sportif du PSG a-t-il raison ?

Neymar, un dossier qui divise

N'importe quel club au monde rêverait d'avoir un joueur comme Neymar. Celui qui l'a doit donc tout faire pour le garder et c'est le cas du Paris Saint-Germain. Les dirigeants du PSG ont les moyens de prolonger le Brésilien et doivent donc le faire. Cela serait un signal fort envoyé pour l'avenir, mais également pour ce qui s'est passé cet été. Avec un nouveau contrat, le PSG et Neymar pourraient repartir sur des bonnes bases et cela rassurerait sans aucun doute un joueur comme Kylian Mbappé, qui serait plus enclin à rester à Paris si la star brésilienne y est aussi. Certains penseront pourtant l'inverse. Après tout ce qui s'est passé ces derniers moi, prolonger Neymar ne serait-il pas un aveu de faiblesse ? L'attaquant a quelque peu terni l'image du PSG avec ses envies de départ. Ce n'est pas tout, puisque sur un aspect purement sportif, une prolongation de Neymar soulèverait beaucoup de questions. Le joueur n'a jamais été transcendant au Paris Saint-Germain et a d'ailleurs été inquiété par des gros problèmes physiques. Le prolonger ne serait donc pas vraiment le meilleur des choix...



Alors, selon vous Leonardo doit-il prolonger Neymar ?