Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar et Mbappé décisifs pour l’avenir de Mauro Icardi ?

Publié le 17 décembre 2019 à 12h45 par T.M.

Actuellement, Leonardo tente de lever l’option d’achat de Mauro Icardi. Néanmoins, l’avenir de l’Argentin au PSG pourrait bien être conditionné à ceux de Neymar et Kylian Mbappé. Explications.

Avec notamment 8 buts en Ligue 1, Mauro Icardi fait forte impression depuis le début de la saison. Des prestations exceptionnelles qui ont convaincu Leonardo de déjà se mettre au travail pour lever l’option d’achat négociée avec l’Inter Milan. Contre environ 70M€, l’Argentin pourrait devenir un joueur du PSG à part entière. Et selon les dernières informations de Paris United , Leonardo aurait dernièrement rencontré Wanda Nara, femme et agent d’Icardi, pour discuter d’un transfert définitif au PSG.

Quel avenir pour Icardi ?