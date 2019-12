Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle grande avancée dans le dossier Icardi ?

Publié le 17 décembre 2019 à 10h45 par T.M.

Au PSG, Leonardo ferait actuellement tout pour lever l’option d’achat de Mauro Icardi, prêté par l’Inter Milan. Et en coulisse, cela avancerait pour l’avenir de l’Argentin.

Leonardo ne peut qu’avoir le sourire en voyant Mauro Icardi empiler les buts depuis le début de la saison. Cet été, le directeur sportif du PSG a réussi à obtenir le prêt de l’attaquant de l’Inter Milan et il ne s’est pas trompé tant l’Argentin est déjà important à la pointe de l’attaque de Thomas Tuchel. Ayant presque réussi à faire oublier Edinson Cavani, Icardi pourrait d’ailleurs s’inscrire dans la durée au PSG, c’est en tout cas la volonté de Leonardo. Le Brésilien voudrait, en effet, lever l’option d’achat du natif de Rosario, estimée entre 65 et 70M€.

Nouvelle rencontre avec le clan Icardi ?