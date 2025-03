Cristiano Ronaldo s'agace, le gros coup de pression

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent avec le Portugal pour les quarts de finale de la Ligue des nations face au Danemark, Cristiano Ronaldo n'a pas pu éviter la défaite des siens lors du match aller (1-0). Le quintuple Ballon d'Or a été ciblé par les critiques dans la presse de son pays après sa prestation et visiblement, il n'a pas du tout apprécié. Avant le match retour, il a tenu à mettre les choses au clair en conférence de presse.

Parti à Al-Nassr en 2023, Cristiano Ronaldo n'évolue plus à son meilleur niveau depuis bien longtemps et à 40 ans, les occasions de se montrer en sélection ne seront plus très nombreuses. L'ancienne légende du Real Madrid a voulu faire passer un message avant le match retour face au Danemark auprès des journalistes de son pays.

« Je n'ai pas aimé ce que j'ai vu »

Pas très brillant lors du match aller face aux Danois, Cristiano Ronaldo a été la cible de nombreuses critiques par la presse portugaise avant de donner un message d'espoir en vue du match retour. « J’ai l’impression qu’il y a beaucoup de négativité autour de l’équipe du Portugal. J’ai regardé certaines conférences de presse ces derniers jours. Je n’ai pas aimé ce que j’ai vu. Certaines de ces questions étaient irrespectueuses. Si vous voulez des réponses, regardez-moi dans les yeux quand vous les posez. Il ne sert à rien de me demander quelque chose et de regarder ensuite votre ordinateur » explique-t-il ce dimanche.

Le Portugal en difficulté

Même s'il évolue loin des radars en club maintenant, Cristiano Ronaldo reste évidemment très présent avec sa sélection et il tentera de renverser la vapeur en même temps que les Bleus ce dimanche. « Maintenant, il s’agit d’aller sur le terrain, de se serrer les coudes, de rester positif, d’avoir les supporters à fond derrière nous… et faire sentir aux Danois ce que nous avons ressenti là-bas… c’est-à-dire, de la confusion » a-t-il conclu.