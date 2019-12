Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette mise au point sur la situation d'Icardi à Paris !

Publié le 17 décembre 2019 à 19h15 par La rédaction

L’avenir de Mauro Icardi fait l’objet de nombreuses spéculations. Et le journaliste de L’Equipe Bilel Ghazi a confirmé que le PSG voudrait acheter celui qu’il voit comme le successeur de Cavani.

Mauro Icardi est l’une des réussites de cette première partie de saison au PSG. L’Argentin réalise des prestations convaincantes et est parvenu à prendre la place d’Edinson Cavani sur le front de l’attaque. Prêté par l’Inter jusqu’à la fin de la saison, Mauro Icardi pourrait prolonger son aventure au PSG. Leonardo s’activerait en coulisse pour convaincre l'avant-centre de rester à Paris et de lever l’option d’achat fixée à 70M€. Ainsi, le directeur sportif multiplierait les discussions avec la femme et agent du joueur Wanda Nara afin de parvenir à un accord. Interrogé sur la situation de Mauro Icardi au PSG, le journaliste de L’Equipe Bilel Ghazi s’est exprimé sur la saison de l’attaquant et sur son avenir.

« L'idée est que le club rachète Icardi »