Mercato - Real Madrid : Haaland reçoit un nouveau message fort sur son avenir !

Publié le 18 décembre 2019 à 7h30 par La rédaction

Alors qu’Erling Braut Haaland serait suivi par de nombreux clubs dont le Real Madrid et le Red Bull Leipzig, le directeur sportif du club allemand a évoqué les discussions avec le joueur.

Erling Braut Haaland est assurément l’une des attractions de cette première partie de saison. Le joueur de 19 ans ne cesse d’émerveiller son club du Red Bull Salzbourg et de se montrer décisif comme l’illustre ses statistiques. Le Norvégien a inscrit depuis le début de la saison 28 buts dont 8 en Ligue des champions. Des performances qui ne passent pas inaperçues. Le Real Madrid, Manchester United et le Red Bull Leipzig suivraient avec attention la situation d’Erling Braut Haaland. Des discussions ont notamment eu lieu entre l’entraineur du club allemand Julian Nagelsmann et le jeune attaquant afin de tenter de parvenir à un accord.

« C'est maintenant à lui de décider »