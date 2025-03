«Très fort», un joueur sombre totalement au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recruté contre un chèque de 25M€ en 2016, Jesé Rodriguez restera l'un des plus gros fiascos du PSG version QSI. Au cours de son passage dans la capitale, l'international espagnol a vécu un véritable calvaire, enchaînant les prêts non concluants. Si le talent est indéniable, l'attaquant présentait de grosses failles mentales pour réussir selon le journaliste Fred Hermel.

« Jesé va progresser avec notre coach et avec du travail, c'est un grand professionnel.» déclarait Nasser Al-Khelaïfi le 8 août 2016 durant la présentation de Jesé. Mais la prédiction du dirigeant parisien ne s’est jamais vérifiée.

Jesé a disparu de la circulation

Au PSG, Jesé Rodriguez n’a pas laissé une grande trace. Fantomatique, incapable de s’imposer dans le onze titulaire, l’attaquant espagnol a enchaîné les prêts jusqu’à la résiliation de son contrat en décembre 2020. Pour Fred Hermel, la chute de l’ancien crack du Real Madrid est surtout due à des problèmes mentaux.

« Il était très fort »

« Je me souviens de ce que me disait Carlo Ancelotti, il était très fort. Après son problème est dans la tête. On va dire que ce n’est pas une personnalité très stable, ça lui a pourri sa carrière. Même s’il a eu un problème de croisé, ce n’est pas quelqu’un qui avait l’entourage, la stabilité familiale et émotionnelle » a confié le journaliste lors d’un podcast sur RMC.