Mbappé, Neymar, Ibrahimovic… Le PSG va faire encore mieux ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le Paris Saint-Germain s'apprête à affronter l'AS Saint-Étienne lors de la 27e journée de Ligue 1, le club de la capitale vise un exploit historique : battre le record d'invincibilité du FC Nantes de la saison 1994-95. Invaincus jusqu'ici, les Parisiens de Luis Enrique sont déterminés à marquer l'histoire, selon Japhet N'Doram, ancien joueur des Canaris.

C’est le retour de la Ligue 1 ce week-end, avec un déplacement du côté de l’AS Saint-Étienne pour le PSG, en route vers un nouveau sacre national. Mais la saison peut être historique pour la bande à Luis Enrique, toujours invaincue avant d’aborder cette 27e journée. Le PSG peut ainsi viser le record du FC Nantes établi lors de la saison 1994-95, avec une série de 32 matches sans perdre. Aux yeux de Japhet N'Doram, qui avait fait partie de l’aventure nantaise, le club de la capitale est en route vers l’exploit.

« On s'attendait à ce que ce PSG version QSI batte le record plus tôt »

« À mon avis, rien ne peut les arrêter cette année, au moins au niveau du Championnat. Ils réalisent une saison exceptionnelle, ils battront certainement le record », confie Japhet N'Doram dans des propos accordés à L’Équipe. « Quelque part, on s'attendait à ce que ce PSG version QSI le batte plus tôt, c'était presque une anomalie », estime même l’ancien milieu offensif, faisant référence aux nombreuses stars qui ont posé leurs valises dans la capitale depuis l’arrivée des Qataris, à l’instar de Zlatan Ibrahimovic ou encore Kylian Mbappé.

« C’est une équipe avant tout »

« Là, ils sont revenus à des fondamentaux, c'est une équipe avant tout, que tu as envie de voir jouer. En France, je ne vois pas qui peut les battre sur cette dynamique. Ils marchent sur tout le monde, prennent tout le monde au sérieux, même en Coupe de France, poursuit Japhet N'Doram. Bon, ils vont aller à Nantes (le 22 avril, match décalé de la 29e journée), mais il faudrait un miracle, même si dans le foot, comme on dit, tout est possible (sourire) ».