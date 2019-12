Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi aurait une idée pour son avenir au PSG…

Publié le 17 décembre 2019 à 15h15 par T.M.

L’avenir de Mauro Icardi au PSG est actuellement au centre de nombreuses discussions. Et l’Argentin aurait déjà une idée concernant la suite de son aventure au sein du club de la capitale.

Depuis le début de la saison, Mauro Icardi flambe avec le PSG. Mais pour le moment, l’Argentin n’est que prêté par l’Inter Milan. Un problème que Leonardo voudrait résoudre le plus vite possible. En effet, le directeur sportif parisien ferait actuellement tout pour lever l’option d’achat négociée avec l’Inter, qui permettra alors au PSG d’acquérir définitivement le natif de Rosario. Leonardo multiplierait ainsi les rencontres avec Wanda Nara, femme et agent d’Icardi. Mais quelle sera la réponse donnée par l’attaquant de 26 ans.

Icardi prêt à rester ?