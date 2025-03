«Tu repars tout de suite», Deschamps recadre un joueur !

Amadou Diawara

Pour ce rassemblement du mois de mars de l'équipe de France, Désiré Doué a été convoqué pour la première fois par Didier Deschamps. Toutefois, le crack du PSG est arrivé en retard à Clairefontaine ce lundi après-midi. S'il a utilisé le ton de la plaisanterie, le sélectionneur des Bleus a tout de même tenu à rappeler à l'ordre son nouveau protégé.

Très performant sous les couleurs du PSG ces derniers mois, Désiré Doué a tapé dans l'œil de Didier Deschamps. A tel point que le sélectionneur de l'équipe de France a fait appel au crack de 19 ans pour le quarts de finale de la Ligue des Nations contre la Croatie (20 et 23 mars). Toutefois, Désiré Doué a fait une petite erreur dès ses débuts en A. Une erreur qui aurait pu lui couter cher.

Doué est arrivé en retard à Clairefontaine

Didier Deschamps a donné rendez-vous à ses joueurs ce lundi après-midi à 16 heures. Alors que son sélectionneur l'attendait à 16 heures, Désiré Doué est arrivé en retard, tout comme Warren Zaïre-Emery. Mais heureusement pour eux, les deux cracks du PSG s'en sont sortis avec un simple avertissement.

«Il y a des entraîneurs... tu repars tout de suite»

Dans une vidéo publiée par la FFF sur son compte YouTube, Didier Deschamps a réprimandé à la fois Désiré Doué et Warren Zaïre-Emery. « Désiré, bonjour, ça va ? T'es arrivé avec Warren (Zaïre-Emery), c'est pour ça que tu es en retard ? C'est 16h, hein! », a lancé le sélectionneur de l'équipe de France sur le ton de la plaisanterie. « Oui, c'est 16h », a répondu Désiré Doué. « Ah tu savais ! Et toi (Zaïre-Emery), tu me fais croire que tu ne sais pas ? », a ajouté Didier Deschamps, interpellant Warren Zaïre-Emery, qui est passé aux aveux : « Si, je savais ». « Des fois, tu sais, il y a des entraîneurs... tu repars tout de suite. Mais moi, je ne vais pas te faire repartir tout de suite », a conclu Didier Deschamps, amusé, se retournant vers Désiré Doué et lui mettant une petite tape derrière la nuque.