Avec Gilles Verdez, Pierre Ménès «reprend le PSG» !

Aujourd’hui, c’est sur sa chaine Youtube que Pierre Ménès parle football. Mais il y a quelques années de cela, avant même de travailler sur Canal+, le journaliste travaillait notamment pour L’Equipe, pour qui il suivait notamment le PSG. Un club qu’il a arrêté de suivre avant de finalement revenir avec Gilles Verdez. De quoi donner lieu à des moments étonnants.

Entre Pierre Ménès et le PSG, c’est une très longue histoire. En effet, quand il travaillait pour L’Equipe, le journaliste sportif suivait de très près le club de la capitale. Il en a donc vécu des choses avec le PSG et à l’occasion d’une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès a raconté de nombreux souvenirs avec Paris.

« On me rappelle pour suivre le PSG »

Pierre Ménès n’a toutefois pas tout le temps suivi par le PSG mais il a fini par y revenir, accompagné notamment de Gilles Verdez, aujourd’hui consultant pour Cyril Hanouna sur Touche Pas à Mon Poste. Ainsi, à ce propos, Pierre Ménès a fait savoir : « Du coup je quitte le PSG pour faire d’autres choses, notamment suivre Bordeaux et Marseille, l’année où Bordeaux avec Elie Baup avec le match au Parc des Princes. Et on me rappelle pour suivre le PSG, avec Gilles Verdez, la suite du départ d’Anelka à Arsenal. Ça tombe au moment de la finale de la Supercoupe d’Europe contre la Juventus où le PSG perd 6-1 au Parc ».

« Je reprends le PSG avec Gilles Verdez »

« Je reprends le PSG avec Gilles Verdez, avec des moments étonnants, notamment un match à Galatasaray où l’ambiance au stade était invraisemblable. Franchement, le bruit te rendait fou. Deux ans après, le PSG revient à Galatasaray, cette fois-ci en Ligue des Champions. Je préviens tout le monde en disant vous allez vois l’ambiance c’est incroyable. On arrive au match et l’ambiance était toute molle. Je demande à un journaliste : « Je comprends pas il y a deux ans c’était l’enfer sur Terre et là il ne se passe rien ». Il me fait : « Oui mais là le ramadan a commencé depuis 3 semaines, les mecs sont cuits » », a poursuivi Pierre Ménès.