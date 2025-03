Antoine Dupont en couple avec Iris Mittenaere : Déjà une affaire de mariage !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Antoine Dupont, star du rugby français, et Iris Mittenaere, Miss France et Miss Univers 2016, font la une de la presse people avec une romance naissante. Bien que leur relation ne soit pas encore officialisée, des apparitions publiques à Genève et Paris laissent peu de place au doute. Pendant ce temps, Iris Mittenaere serait en pleine procédure de divorce.

Au cœur de l’actualité après sa rupture du ligament croisé du genou droit survenue le samedi 8 mars lors de la victoire décisive du XV de France contre l’Irlande, Antoine Dupont fait davantage parler de lui aujourd’hui pour une raison plus personnelle. Révélée par le blogueur Aqababe, la rumeur d’une liaison entre la star du rugby tricolore et Iris Mittenaere, Miss France et Miss Univers en 2016, a depuis été confirmée par Paris-Match, photo à l’appui.

Les deux tourtereaux aperçus ensemble après France - Ecosse

Une jolie romance que les deux tourtereaux ne cachent plus. Aperçus à Genève (Suisse) mais également à Paris, notamment le week-end dernier près des Champs-Élysées après le sacre des Bleus au Tournoi des Six Nations, Antoine Dupont et Iris Mittenaere n’ont pas encore toutefois officialisé leur relation.

Iris Mittenaere en instance de divorce ?

Peut-être que l’ancienne Miss France attend de régler sa situation avant de s’afficher publiquement avec Antoine Dupont ? D’après les révélations du magazine Public, qui se base sur les documents de l'entreprise de l'animatrice 'Calypso' déposés fin décembre, Iris Mittenaere serait engagée dans une procédure de divorce, une révélation étonnante puisqu’on ne la savait pas mariée.

En mai dernier, Iris Mittenaere avait annoncé la rupture de ses fiançailles avec Diego El Glaoui, avec qui elle était relation depuis 2019. Une séparation difficile à gérer pour elle. « C'est un deuil. Au-delà de la séparation, tu fais le deuil de la vie que tu avais projetée, le deuil des enfants imaginaires que t'avais avec cette personne, parce que nous on en était à ce stade-là. Rompre avec quelqu'un, c'est prendre un risque mais il faut savoir être sa propre priorité, confiait-elle l'année dernière sur la chaîne YouTube de MyBetterSelf. On était déjà séparés, mais le fait de l'annoncer, tu te dis que c'est réel, c'est là, tu le jettes aux gens. C'était très dur. Quand tu te rends compte que finalement ce n'est pas la bonne personne, il vaut mieux s'arrêter et ne pas continuer et ne pas être dans le déni et aller trop loin, parce qu'après les conséquences sont plus compliquées ».