Triche au PSG, la confirmation !

Journaliste sportif depuis plusieurs années maintenant, Pierre Ménès en a des anecdotes à raconter. Il a notamment eu la chance de suivre le PSG lors de nombreux déplacements et c’est à cette occasion qu’il a pu vérifier les accusations de tricherie au sein du club de la capitale. Et c’est Michel Denisot, ancien président du PSG, qui était visé par celles-ci.

A l’occasion d’une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès a raconté ses souvenirs en rapport avec le PSG. Le journaliste sportif a d’ailleurs suivi le club de la capitale pendant plusieurs années, ce qui lui a permis de vivre certaines expériences.

« Je suivais à l’époque le PSG en Coupe d’Europe »

« Je suivais à l’époque le PSG en Coupe d’Europe, et dans les déplacements, il y avait un match qui était organisé entre les journalistes et le PSG, c’est à dire les dirigeants, l’entraîneur », a notamment confié Pierre Ménès, qui a pu confirmer les accusations de tricherie lors de ces matchs organisés par le PSG.

« On m’avait prévenu qu’en général Denisot arbitrait et trichait »

« On m’avait prévenu qu’en général (Michel) Denisot arbitrait et trichait de façon éhontée. Et d’ailleurs, à un moment donné, il y a une passe en retrait mal assurée pour le gardien, je vais pour marquer dans le but vide, et Denisot passe devant moi, me bouscule et me dit : "pardon". Du coup je n’ai pas pu marquer », a alors raconté Pierre Ménès.