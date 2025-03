«Un joueur important», l'OM annonce une grosse perte

La rédaction

Roberto De Zerbi a souligné l’importance de Pierre-Emile Højbjerg pour l’OM, regrettant son absence face au PSG. Indispensable au milieu de terrain, le Danois manque cruellement aux Marseillais. Toujours en phase de reprise en salle, Højbjerg reste incertain pour le match contre Reims, de quoi inquiéter les supporters.

Absent lors du Classique, dernier match de l'OM avant la trêve internationale, Pierre-Emile Højbjerg a beaucoup manqué à Roberto De Zerbi. Élément incontournable du onze de départ olympien, son absence, accompagnée de celle de Bennacer, s'est fait ressentir, bien que Valentin Rongier et Geoffrey Kondogbia aient tenu la baraque en leur absence.

«C'est difficile de remplacer Højbjerg»

En conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi s'est d'ailleurs montré très élogieux envers le milieu de terrain de l'OM :

«C'est difficile de remplacer Hojbjerg, il est déterminant pour l'OM. Il faut le faire avec les caractéristiques d'autres joueurs. Sans lui, on perd un des joueurs les plus importants du groupe. Kondogbia et Rongier ont fait un bon match à Paris.»

Hojbjerg toujours absent ?

Sur son compte X, le journaliste pour le média marseillais Maritima, Karim Attab, n'a pas été rassurant avec les supporters de l'OM. Il annonce notamment que Pierre-Emile Højbjerg était absent de l'entraînement collectif pour poursuivre son travail en salle. Pas de quoi rassurer en vue du match de samedi face à Reims.