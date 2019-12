Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Tensions autour de Marquinhos !

Publié le 18 décembre 2019 à 22h10 par Alexis Bernard

Si le PSG et les représentants de Marquinhos discutent activement d’une prolongation de contrat, le dossier est au point mort. Explication.

Depuis plusieurs semaines, le PSG a la volonté d’offrir une prolongation de contrat à Marquinhos (25 ans) afin d’en faire un élément central de son projet. Pleinement satisfait du rendement de son Brésilien, Paris aspire à le récompenser pour sa fidélité et ses performances. Comme révélé par le10sport.com le 5 novembre dernier, les dirigeants parisiens ont proposé deux années de plus à son contrat. Mais selon nos informations, les négociations sont désormais bloquées par une divergence salariale. Les derniers échanges n’ont pas permis d’avancer et le dossier Marquinhos se trouve au point mort. Un climat de tension s'installe, tandis que le joueur se trouve toujours très courtisé par de grandes écuries européennes...