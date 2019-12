Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne lâche rien pour cette piste hivernale !

Publié le 18 décembre 2019 à 20h15 par B.C.

Malgré les dernières déclarations de Leonardo concernant le mercato, le PSG aurait bien l'intention de se renforcer cet hiver, notamment sur le flanc gauche de la défense.

Interrogé sur le mercato hivernal, Leonardo a laissé entendre que le PSG pourrait rester très calme en janvier : « Ce groupe-là, il est vraiment, pour moi, complet. (…) Après, il y a des opportunités. Et ça, c'est autre chose, on va voir ». Pourtant, il semble que le directeur sportif du club de la capitale s'activerait sur plusieurs dossiers chauds, concernant notamment les joueurs de la Juventus. En Italie, on assure en effet que le PSG ne lâcherait rien pour Emre Can, d'autant que ce dernier pourrait quitter le club turinois en prêt dès cet hiver, mais l'Allemand n'est pas le seul pisté.

De Sciglio reste sur le short-list du PSG