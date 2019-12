Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir d’Edinson Cavani chamboulé par Ibrahimovic ?

Publié le 18 décembre 2019 à 13h45 par T.M. mis à jour le 18 décembre 2019 à 13h52

L’incertitude règne actuellement concernant l’avenir d’Edinson Cavani au PSG. Et visiblement, Zlatan Ibrahimovic pourrait bien influencer la suite de la carrière du Matador. Explications.

En juin prochain, Edinson Cavani sera libre de s’engager où il le souhaite. Leonardo n’envisageant pas de prolonger le meilleur buteur de l’histoire du PSG, celui-ci aura donc la possibilité de choisir son prochain club durant l’été. A moins qu’il ne parte dès cet hiver. Bien que Cavani serait décidé à aller jusqu’au bout de son contrat le club de la capitale, le Matador devrait être sollicité durant le mois de janvier. Il a ainsi été question d’une possible offensive de l’Atlético de Madrid, mais un retour en Italie pourrait également se profiler pour l’Uruguayen, passé par Palerme et Naples.

Le Milan AC se positionne ?