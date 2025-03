Luis Enrique : La déclaration d’amour venue de nulle part

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entraînant en France depuis bientôt deux ans, Luis Enrique a beaucoup voyagé dans l’hexagone tant pour les rencontres de Ligue 1 que de Coupe de France. L’occasion pour lui d’apprécier plus ou moins les méthodes de travail de certaines équipes dont celles de l’USL Dunkerque, prochain adversaire des Parisiens en demi-finale de Coupe de France.

Dunkerque coule en ce mois de mars en Ligue 2. En quatre rencontres disputées, trois défaites sont à déplorer pour le club nordiste. L’USL Dunkerque n’a su faire la différence qu’en terres corses à Ajaccio (2-1). Une formation de l’ACA réduite à 10 en cours de match. L’équipe de Luis Manuel Ferreira de Castro connaît cependant une belle épopée en Coupe de France.

«J'en parlerais avec Gonçalo et Joao et je verrai s'ils peuvent m'aider»

Depuis le début de son parcours, l’USL Dunkerque a déjà éliminé trois clubs de Ligue 1 : l’AJ Auxerre puis le LOSC ainsi que le Stade Brestois lors des deux tours précédents. Mardi, le PSG sera le nouvel adversaire du pensionnaire de Ligue 2 au Stade Pierre-Mauroy dans le cadre de la demi-finale de la coupe nationale. Tenant du titre de la Coupe de France avec le Paris Saint-Germain, Luis Enrique a été invité à s’exprimer sur son adversaire et sur la proximité de Luis Manuel Ferreira de Castro avec Joao Neves et Gonçalo Ramos. « Je connais l'entraîneur. C'est un fait que je viens d'apprendre, j'en parlerais avec Gonçalo et Joao et je verrai s'ils peuvent m'aider ».

«J'aime le style de Dunkerque»

« Nous avons analysé Dunkerque, ils ont battu trois équipes de Ligue 1. J'aime le style de Dunkerque ». a tenu à faire savoir Luis Enrique pendant son passage en conférence de presse rapporté par RMC Sport.