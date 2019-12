Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier à 111M€ activé par Leonardo pour oublier Mauro Icardi ?

Publié le 18 décembre 2019 à 12h15 par T.M.

Avec Mauro Icardi, le PSG tiendrait le successeur d’Edinson Cavani. Mais rien ne dit que l’Argentin sera là la saison prochaine et Leonardo commencerait visiblement à assurer ses arrières. Explications.

Entre le PSG et Edinson Cavani, on devrait se séparer à l’issue de la saison. En effet, une prolongation de contrat ne semble pas à l’ordre du jour pour le Matador qui sera alors libre en juin. Leonardo doit donc trouver celui qui remplacer l’Uruguayen et il pourrait déjà être au sein de l’effectif de Thomas Tuchel. En effet, ce rôle pourrait revenir à Mauro Icardi. Actuellement prêté par l’Inter Milan, l’Argentin fait l’objet d’une option d’achat que Leonardo souhaite activer. Toutefois, ce mercredi, le Corriere dello Sport explique qu’Icardi pourrait refuser de rester au PSG. De quoi obliger le club de la capitale à se trouver un nouvel attaquant…

L’option Lautaro Martinez ?