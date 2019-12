Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'étrange sortie du clan Icardi...

Publié le 18 décembre 2019 à 9h15 par A.C.

Wanda Nara, agent et compagne de Mauro Icardi, s'est exprimé au sujet de la situation actuelle de l'attaquant prêté au Paris Saint-Germain.

On ne peut pas vraiment dire Wanda Nara s'est tout de suite faite apprécier par les supporters du Paris Saint-Germain. A peine Mauro Icardi est débarqué à Paris, qu'elle s'est plainte de ce choix à cause de la distance. Elle n'a ensuite jamais vraiment été claire concernant l'avenir de l'Argentin, continuant à clamer l'amour de ce dernier pour son ancien club de l'Inter. Tout récemment encore, elle a jeté un froid sur l'avenir du numéro 18 du PSG, confiant : « Je ne sais pas où cela nous mènera ».

« La distance entre Mauro et moi n'est pas un problème »