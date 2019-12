Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un problème Icardi au sein du vestiaire ? La réponse de Leonardo !

Publié le 17 décembre 2019 à 20h45 par A.C.

Leonardo s'est exprimé au sujet de supposés problèmes soulevés par l'arrivée de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain, en provenance de l'Inter.

L'arrivée de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain a été accompagné par son lot de polémiques. Il faut dire que l'attaquant n'a pas une personnalité des plus lisses et s'est fait connaitre pour des affaires extrasportives. Certains médias en italie ont d'ailleurs expliqué que les supposés problèmes entre l'ancien de l'Inter et Lionel Messi, auraient poussés certains cadres du PSG comme Neymar et Angel Di Maria à le laisser en marge du groupe.

« Est-ce qu'il y a eu des problèmes avec Icardi ?Absolument non