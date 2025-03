Kylian Mbappé : La fake news qui l’a rendu fou !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France avait avancé sans son capitaine Kylian Mbappé pendant les deux dernières trêves internationales de 2024. Pour ce rassemblement décisif dans cette Ligue des nations (quarts de finale face à la Croatie), l’attaquant du Real Madrid a signé son retour et s’est servi d’une longue interview accordée au Parisien pour démentir une information de Romain Molina selon laquelle il ne voulait plus venir en sélection.

« Kylian Mbappé ne voulait pas venir à ce rassemblement, et on va même aller plus, il ne veut actuellement pas revenir actuellement en équipe de France ». En novembre 2024, soit au moment du second rassemblement de suite auquel Kylian Mbappé ne prenait pas part en équipe de France, Romain Molina lâchait la bombe ci-dessus. Le journaliste d’investigation profitait d’une vidéo spéciale publiée sur sa chaîne YouTube personnelle dans l’optique d’expliquer par le biais de ses informations la raison de ce point (presque) de non-retour entre le clan Mbappé et les Bleus. « Pourquoi ne veut-il pas venir ? Parce que lui et sa maman, coupés du monde, considèrent qu’il y a un complot contre eux, qu’on leur en veut. Notamment la presse française qui serait responsable d’un désamour du public à son encontre. Il y aurait un certain dégoût de son côté ».

«Je pense que les gens, dans l’incompréhension, ont voulu combler un vide»

Finalement, de l’eau a coulé sous les ponts et Kylian Mbappé a effectué son grand retour en équipe de France à la trêve internationale suivante, à savoir l’actuelle pour les quarts de finale de la Ligue des nations contre la Croatie (20 et 23 mars). Pour Le Parisien, le capitaine de la sélection tricolore a remis les points sur les i. « L’agitation médiatique pendant mon absence ? Ce sont des choses qui arrivent quand tu es ce que tu es et que tu représentes ce que tu représentes. Je pense que les gens, dans l’incompréhension, ont voulu combler un vide ».

«C’est tellement gros, ridicule»

A la suite de l’interview avec Stéphane Bianchi, journaliste du quotidien de la capitale, Kylian Mbappé a révélé avoir peu goûté à ce genre de déclarations accusatrices et surtout erronées. « Ils ont écrit des choses fausses, ont fait des déductions, ont parlé en mon nom, ont dit que je ne me concentrais que sur les gros matchs en équipe de France, que je ne voulais pas revenir… Parfois, il faut juste laisser couler. C’est tellement gros, ridicule, que ça ne mérite pas d’être relevé ».