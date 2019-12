Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a pris une première décision radicale pour cet hiver !

Publié le 18 décembre 2019 à 16h45 par A.M.

A quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, Leonardo s'active en coulisse afin d'anticiper différents dossiers chauds. Et le directeur sportif du PSG aurait déjà tranché pour Layvin Kurzawa.

Arrivé durant l'été 2015 contre un chèque de 25M€ afin d'assurer la succession de Maxwell, Layvin Kurzawa n'a jamais réussi à s'imposer dans le couloir gauche de la défense du PSG. A tel point qu'après la retraite du Brésilien, Yuri Berchiche et désormais Juan Bernat, ont tour à tour relégué l'ancien Monégasque sur le banc sans grandes difficultés. Et à six mois de la fin de son contrat au PSG, Layvin Kurzawa semble plus que jamais se diriger vers un départ.

Leonardo veut vendre Kurzawa !