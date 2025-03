Pierre Ménès hallucine en boite de nuit avec Neymar !

Axel Cornic

Le transfert de Neymar en 2017, reste le plus grand de l’histoire du football et surtout, le plus important du Paris Saint-Germain. Mais on ne peut pas vraiment dire que le Brésilien ait laissé un grand souvenir au sein du club parisien ainsi qu’en France, où il est encore aujourd’hui régulièrement critiqué.

Considéré comme l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération, Neymar a surtout laissé un goût d’inachevé en Europe. Certes son passage au FC Barcelone a été couronné de succès, mais la suite a montré les limites du joueur, qui a régulièrement fait l’objet de critiques et même de moqueries lorsqu’il était au PSG.

« Neymar, j’ai fait sa connaissance à la soirée de lancement de son parfum Diesel »

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès laisse toutefois entendre que Neymar et son entourage n’étaient pas vraiment comme certains ont pu les montrer. « Neymar, j’ai fait sa connaissance à la soirée de lancement de son parfum Diesel. Quand je suis arrivé, il y avait déjà énormément de monde » s’est souvenu l’ancien consultant de Canal+, dans le Canal Football Club.

« Ce n’est pas du tout l’image qu’il pouvait donner »

« On me dirige vers le carré VIP où je suis accueilli par le père de Neymar qui, à ma grande surprise, sait parfaitement qui je suis et m’accueille vraiment avec beaucoup de chaleur » a poursuivi Pierre Ménès, au sujet de l’ancienne star du PSG. « Neymar arrive avec son chapeau. Pareil, je vois qu’il voit qui je suis, il sait ce que je dis sur lui. Quelque chose qui m’avait beaucoup étonné, c’est que Neymar était très à l’écoute de ce qu’il se disait sur lui, alors que ce n’est pas du tout l’image qu’il pouvait donner ».