Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Le Real Madrid et Manchester City foncent sur Marquinhos !

Publié le 19 décembre 2019 à 19h31 par Alexis Bernard

Comme révélé par le10sport.com, le dossier Marquinhos piétine au PSG. Et deux cadors européens veulent en profiter !

Faute d’avoir trouvé un accord sur le prochain salaire de Marquinhos, le PSG et les représentants du Brésilien n’ont pas encore signé de prolongation de contrat. Paris offre deux ans de plus à son défenseur hors-pair, capable d’évoluer au milieu de terrain quand Thomas Tuchel en a besoin. Un moment de flottement dans lequel deux grosses écuries européennes souhaitent s’engouffrer. D’après nos sources, le Real Madrid et Manchester City auraient récemment pris contact avec les représentants du joueur pour connaître la situation et les attentes du joueurs. Si sa priorité est de prolonger avec Paris, les intérêts de si grand club ne peuvent le laisser indifférent…