OM : Un retour surprise au prochain mercato ?

Axel Cornic

Un gros dossier est déjà annoncé pour le prochain mercato estival, avec Luis Henrique qui pourrait quitter l’Olympique de Marseille. Les médias italiens assurent en effet que le Brésilien serait dans le viseur de l’Inter, avec un transfert qui pourrait attendre les 30M€, même si d’autres options pourraient être envisagées.

L’effectif de l’OM a beaucoup changé en un an, mais ce n’est pas fini. Sans la Ligue des Champions en fin de saison, Pablo Longoria devra se séparer des grosses stars de son équipe et c’est notamment le cas d’un Adrien Rabiot qui est le plus gros salaire du club. Mais d’autres pourraient également le suivre...

L’Inter veut Luis Henrique !

Tout récemment, les médias italiens ont en effet annoncé que Luis Henrique pourrait quitter l’OM lors du mercato estival 2025. Il serait vraisemblablement suivi par le Bayern Munich, mais surtout par l’Inter, où Simone Inzaghi apprécierait beaucoup son profil. Et son départ pourrait rapporter près de 30M€, ce qui serait une belle plus-value pour un joueur recruté pour 8M€ en 2020.

Correa et Carboni proposés à l’OM ?

Les Nerazzurri pourraient toutefois insérer un ou plusieurs joueurs dans le deal, pour essayer de baisser ce montant. Et ces joueurs sont bien connus à l’OM, pour deux raisons radicalement différentes. TMW parle en effet de Joaquin Correa, dont le prêt lors de la saison 2023/2024 a été un énorme flop, mais également de Valentin Carboni. Ce dernier a été prêté l’été dernier, mais est finalement revenu à l’Inter après une grave blessure au genou.