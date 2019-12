Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros retournement de situation dans le dossier Allan ?

Publié le 19 décembre 2019 à 17h15 par A.M.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines suite à la révolte des joueurs napolitains, Allan pourrait finalement prolonger son contrat avec Naples.

Depuis plus d'un an, le nom d'Allan circule du côté du Paris Saint-Germain. Il faut dire que l'hiver dernier, le club de la capitale avait absolument besoin de recruter un joueur dans l'entrejeu. Mais Antero Henrique, directeur sportif à l'époque, a jugé le prix trop élevé pour l'international brésilien et avait préféré miser 47M€ pour attirer Leandro Paredes. Mais ces dernières semaines, le nom d'Allan a de nouveau été associé au PSG suite aux récents problèmes à Naples.

Allan vers une prolongation ?

Et alors que la situation d'Allan à Naples semble inextricable et qu'un départ est plus que jamais à l'ordre du jour, dès cet hiver, Paris United révèle qu'une prolongation de contrat a été offerte à l'international brésilien. Une information d'autant plus surprenante qu'Allan a déjà prolongé jusqu'en 2023 cette année. A moins que ce soit une façon d'inclure une clause afin d'être mieux vendu. Affaire à suivre.