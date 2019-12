Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mandanda prend position pour l’avenir de ce crack de Villas-Boas

Publié le 19 décembre 2019 à 16h45 par A.D.

En discussions pour signer son premier contrat professionnel avec l’OM, Isaac Lihadji est pisté par de nombreux cadors, dont le Borussia Dortmund. Steve Mandanda s’est prononcé sur l’avenir de son jeune coéquipier.

Steve Mandanda espère une issue rapide dans le dossier Lihadji. Alors qu’il n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel Isaac Lihadji pourrait quitter l’OM prématurément. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, le Borussia est prêt à profiter de la situation pour accueillir la pépite de l’OM à Dortmund. En conférence de presse d’avant-match (OM-Nimes), Steve Mandanda a émis un souhait fort pour l’avenir d’Isaac Lihadji.

«On aimerait que sa décision intervienne rapidement»