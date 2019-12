Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un énorme retournement de situation pour l'avenir de Tuchel ?

Publié le 19 décembre 2019 à 16h15 par B.C.

Dans le viseur du Bayern Munich, Thomas Tuchel pourrait toutefois être devancé par l'actuel intérimaire du club bavarois. Explications.

Quel sera l'avenir de Thomas Tuchel ? Sous contrat jusqu'en 2021 avec le PSG, l'Allemand pourrait néanmoins changer d'air dans les prochains mois. Un nouvel échec du club en Ligue des Champions devrait en effet amener Leonardo à faire le ménage en interne, mais en cas de succès, Tuchel pourrait également être amené à quitter le club de la capitale. Selon les informations du 10 Sport, l'ancien du BVB reste l'une des priorités du Bayern pour assurer la succession d'Hansi Flick, entraîneur intérimaire du Bayern. Cependant, une surprise ne serait pas à écarter dans ce dossier.

Hansi Flick pourrait-il rester au Bayern Munich ?