Mercato - Barcelone : Une réunion décisive pour l'avenir d'Arturo Vidal ?

Publié le 19 décembre 2019 à 15h00 par A.D.

Insatisfait par son temps de jeu, Arturo Vidal souhaiterait aller voir ailleurs. Dans cette optique, l’entourage du joueur voudrait absolument rencontrer la direction du Barça pour clarifier sa situation.

Arturo Vidal voudrait clarifier sa situation au plus vite. Peu utilisé depuis le début de saison par Ernesto Valverde, le milieu de terrain chilien songerait de plus en plus à faire ses valises en janvier. Selon les informations d’ ESPN , divulguées ce mercredi, l’ancien du Bayern aurait d’ailleurs poussé une énorme colère ce mercredi à Barcelone. En apprenant qu’il ne serait pas titulaire face au Real Madrid, Arturo Vidal serait allé jusqu’à quitter l’entrainement. Ce qui pourrait le pousser encore un peu plus vers un départ.

Une réunion au sommet impulsé par le clan Vidal ?