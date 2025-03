Crise à l’OM : De Zerbi taclé en direct !

La rédaction

Après une belle entame de saison, l’OM traverse une période difficile avec 4 défaites sur ses 5 derniers matchs. Bertrand Latour, invité sur Canal Football Club, relativise la situation : « Ce n’est pas encore la crise, l’objectif reste atteignable. » Toutefois, il critique la méthode De Zerbi et avertit qu’un électrochoc est nécessaire dans le vestiaire.

Alors que l'OM réalisait une bonne saison avec une deuxième place gardée pendant de longues journées, les hommes de Roberto De Zerbi n'y arrivent plus et enchaînent les mauvais résultats. Avec 4 défaites lors de ses 5 derniers matchs, l'OM est en crise selon certains observateurs, mais Bertrand Latour relativise et trouve du positif dans la situation.

Bertrand Latour calme le jeu

Le journaliste s'est exprimé dans le Canal Football Club à propos de l'OM :

«Ce n’est pas encore la crise, même si on sait à quel point c’est enflammé, mais ils sont encore dans les clous de leur objectif. Je pense qu’il ne faut pas oublier toutes les choses positives qui ont été faites à Marseille. Si on dézoome un peu, souvenons-nous où était l’OM il y a un an, tous les progrès réalisés qui ont permis de rendre la deuxième place possible avec les investissements, les joueurs attirés. Il va falloir qu’ils trouvent les clés.»

«Il va falloir un électrochoc dans le vestiaire»

«Ce qui m’inquiète un peu de la part de De Zerbi, quand un tacticien comme lui en arrive à utiliser, en avant-match de la rencontre face à Reims, « les couilles », ça m’inquiète un peu,» déplore cependant Bertrand Latour, avant d'expliquer ce qu'il faut, selon lui, à l'OM. «Quand ces ressorts-là sont utilisés par des entraîneurs, je trouve qu’il n’y a plus beaucoup de leviers. C’est peut-être aussi pour ça que Rabiot a mis un petit coup de klaxon publiquement. Il va falloir qu’il y ait un électrochoc dans le vestiaire.»