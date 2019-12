Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un crack de Zidane pourrait débloquer le dossier Mbappé !

Publié le 19 décembre 2019 à 14h45 par B.C.

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Vinicius Jr voit son avenir s'obscurcir du côté de la capitale espagnole, et cela pourrait influencer le dossier Mbappé.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé risque d'animer le marché des transferts dans les prochains mois. En effet, le natif de Bondy serait la grande priorité du Real Madrid, et Florentino Pérez pourrait bien frapper un grand coup en proposant plus de 300M€ au PSG pour l'international français, qui deviendrait ainsi le joueur le plus cher de l'histoire du football. Mais Zinedine Zidane pourrait bien utiliser l'un de ses joueurs pour faire baisser la note.

Vinicius Jr, la clé de l'opération Mbappé ?