Mercato - PSG : Quel joueur Leonardo doit-il vendre en priorité cet hiver ?

Publié le 19 décembre 2019 à 16h01 par La rédaction

Cet hiver, le Paris Saint-Germain ne devrait pas se montrer hyper-actif comme l'ont annoncé Thomas Tuchel et Leonardo. Toutefois, des ventes ne sont pas à exclure. Mais quel joueur faudrait-il céder en priorité ?

Dans quelques jours, le mercato d'hiver ouvrira ses portes. L'occasion pour de nombreux clubs d'effectuer certaines retouches au sein de leur effectif. Le PSG fera-t-il partie de ces clubs ? Rien n'est moins sur si l'on en croit les récents propos de Leonardo : « Ce groupe-là, il est vraiment, pour moi, complet. Il est complet. Et après, il y a une autre chose. C'est très positif qu'en cinq mois, il soit possible de faire jouer en Ligue 1 deux petits jeunes. Aouchiche et Kouassi, et cela fait beaucoup de plaisir. Honnêtement, je pense que ce sont deux joueurs qui vont compléter le groupe même au niveau de leurs qualités qu'ils ont. Ils vont compléter encore plus ce groupe-là. Après, il y a des opportunités. Et ça, c'est autre chose, on va voir . » En revanche, certains départs ne sont pas à exclure. Dans cette optique, quel joueur faut-il vendre en janvier ?

Plusieurs joueurs annoncés sur le départ

Les principaux concernés sont ceux dont le contrat arrive à échéance en juin prochain. Et ils sont nombreux. A l'exception de Thiago Silva, qui ne partira pas cet hiver, tous les autres sont concernés. C'est donc le cas pour Layvin Kurzawa, Thomas Meunier, Eric-Maxim Choupo-Moting et même Edinson Cavani. Ces quatre-là sont annoncés sur le départ et pourrait même servir de monnaie d'échange pour attirer un nouveau joueur à l'image de Mattia De Sciglio ou Emre Can. Mais surtout, vendre les joueurs en fin de contrat cet hiver permettra au PSG de récupérer une indemnité de transfert plutôt que de les voir filer libre l'été prochain. Enfin, deux autres joueurs sont également parfois cités parmi les joueurs partants : Leandro Paredes et Julian Draxler. Cependant, les récentes prestations de l'Argentin devrait lui permettre de conserver sa place au sein de l'effectif de Thomas Tuchel tandis que l'Allemand, longtemps blessé, pourrait entrer dans la rotation. Mais en cas de belle offre cet hiver, Leonardo sera probablement à l'écoute.



