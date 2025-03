De Zerbi : Un changement est annoncé à l’OM !

Axel Cornic

Après avoir longtemps gardé la deuxième place de Ligue 1, l’Olympique de Marseille s’est offert une fin de saison sous très haute tension. La qualification pour la Ligue des Champions est en danger et la récente défaite face au Stade de Reims (3-1), équipe pourtant en crise depuis près de cinq mois, a fait très mal aux Marseillais.

On pensait que contre le RC Lens, ce n’était qu’un faux pas. Face au PSG, la défaite était presque attendue. Mais tout le monde était persuadé que l’OM pouvait se relancer face au Stade de Reims, qui n’avait plus marqué un but en Ligue 1 depuis le 2 février. Rien n’est allé comme prévu, puisque les Rémois en ont marqué trois face aux Marseillais, remportant la victoire.

Des changements annoncés !

Et maintenant ? Désormais troisième de Ligue 1, l’OM se doit de réagir dès la prochaine journée face au TFC, en attendant les chocs directs contre l’AS Monaco ou encore le LOSC. Et on pourrait avoir quelques surprises, puisque RMC Sport assure que Roberto De Zerbi pourrait faire des changements tactiques pour essayer d’inverser la tendance en cette fin de saison.

« C’est un passionné qui ne cesse d’essayer de trouver des solutions, sur le terrain et en dehors »

Si certains joueurs ne semblent pas totalement investis cette saison, cela ne semble en effet pas être le cas du coach italien, qui n’hésiterait pas à se remettre en question pour trouver une solution. « De Zerbi est très exigeant envers lui-même et très autocritique » a expliqué une source interne à l’OM. « C’est un passionné qui ne cesse d’essayer de trouver des solutions, sur le terrain et en dehors ».