Antoine Dupont : Son successeur ne veut pas le rejoindre ?

À seulement 17 ans, Valentin Hutteau, demi de mêlée prometteur de Massy, attire déjà les convoitises des clubs du Top 14, dont le Stade Toulousain. Pourtant, le jeune prodige que l’on compare déjà à Antoine Dupont semble se diriger vers le LOU Rugby ou l'Union Bordeaux-Bègles selon les informations du Midi Olympique.

C’est encore un nom méconnu du grand public, et pourtant, Valentin Hutteau agite le marché en Top 14. A seulement 17 ans, le demi de mêlée évoluant à Massy (Nationale) est devenu le plus jeune joueur du club à avoir évolué avec les pros et se voit déjà comparé à un certain Antoine Dupont. « Plaqueur, gratteur, franchisseur, tout en allant très vite et en étant dominant dans les impacts. Je n’aime pas faire de comparaison, de mettre trop en avant des jeunes comme lui, mais c’est un petit Antoine Dupont. Au vu de ses qualités, de son profil, il ressemble beaucoup à ce type de joueur », estimait en 2023 Bruno Ghiringhelli, le directeur sportif du club de Massy, interrogé par Le Parisien.

Valentin Hutteau ciblé par Toulouse, mais...

Depuis, Valentin Hutteau a continué de se faire remarquer, au point de susciter l’intérêt de plusieurs formations de Top 14. D’après les informations du Midi Olympique, le Stade Toulousain, La Rochelle, Bordeaux-Bègles et le LOU Rugby seraient positionnés pour s’attacher ses services. Mais alors que Valentin Hutteau aurait la possibilité de rejoindre Antoine Dupont, c’est bien le LOU Rugby et l’Union Bordeaux-Bègles qui tiendraient la corde à ce jour.

« La grande équipe de France est aussi dans un coin de ma tête »

Interrogé à la fin de l’année 2023 sur l’emballement dont il faisait l’objet, Valentin Hutteau gardait la tête sur les épaules. « Tout ce qui se dit sur moi est plaisant, apporte une motivation supplémentaire, mais seul mon niveau déterminera tout. Mon ambition est en tout cas de devenir pro et de rejoindre à plus court terme l’équipe de France des moins de 17 ans. La grande équipe de France est aussi dans un coin de ma tête, elle représente beaucoup pour moi », confiait-il dans Le Parisien. S’il ne va pas à Toulouse, le demi de mêlée pourrait croiser la route d’Antoine Dupont en sélection...