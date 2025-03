Catastrophe, un cauchemar du PSG revient le hanter ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain est attendu dans le stade du LOSC mardi soir pour y affronter… Dunkerque en demi-finale de Coupe de France. En pleine bourre tant dans l’hexagone qu’à échelle continentale, le PSG est une « montagne » que va tenter de gravir le club de Ligue 2 dirigé par Demba Ba… un mauvais souvenir pour les supporters parisiens.

Tombeur du LOSC aux tirs au but et du Stade Brestois (3-2) en 1/8ème et 1/4 de finale de la Coupe de France, l’USL Dunkerque se mesurera au tenant du titre mardi soir. En effet, en ce 1er avril, le pensionnaire de Ligue 2 tentera de continuer sa belle épopée de Coupe de France en tenant tête au PSG. Une tâche bien ardue au vu de la forme des hommes de Luis Enrique qui font tomber les verrous de chaque arrière-garde dernièrement.

Demba Ba : «On veut gagner»

Avec 20 buts marqués lors de ses 5 dernières sorties en Ligue 1, l’attaque du PSG est plus que simplement inspirée. En parallèle, l’USL Dunkerque reste sur trois revers consécutifs en championnat. Un duel à la David et Goliath se déroulera donc au Stade Pierre-Mauroy mardi soir. Pas de quoi décourager Demba Ba, un nom qui rappelle de mauvais souvenirs aux supporters du Paris Saint-Germain. « On veut gagner ».

«L’objectif, c’est vraiment de planifier et de performer»

Le héros de Chelsea en 2014 qui avait éliminé le PSG en 1/4 de finale de la Ligue des champions, aujourd’hui reconverti en tant que directeur sportif de l’USL Dunkerque, a annoncé à RMC Sport les grandes lignes du plan d’action du club de Ligue 2. « Maintenant, on connaît la montagne qui se dresse devant nous. Est-ce qu’on va la surmonter ? Je ne sais pas, on va essayer de mettre les ingrédients qui vont nous permettre de performer. L’objectif, c’est vraiment de planifier et de performer. Et après le résultat, il ne nous appartient pas trop ».