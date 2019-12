Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Cavani totalement relancé par un champion du monde ?

Publié le 19 décembre 2019 à 12h45 par B.C. mis à jour le 19 décembre 2019 à 14h11

Sous contrat jusqu'en juin 2020 avec le PSG, Edinson Cavani serait l'une des priorités de l'Atlético de Madrid pour cet hiver. Néanmoins, la vente de Thomas Lemar serait déterminante dans ce dossier.

À l'instar de Thiago Silva, Edinson Cavani verra son contrat avec le PSG prendre fin à l'issue de la saison, et sa situation se dégrade dans la capitale. En proie à de nombreux problèmes physiques depuis quelques mois et relégué sur le banc de touche suite à l'arrivée de Mauro Icardi, Edinson Cavani devrait donc quitter prochainement le PSG, mais la date précise reste incertaine. En effet, alors que l'international uruguayen se verrait bien évoluer à l'Atlético de Madrid pour la suite de sa carrière, les Colchoneros compteraient sur ses services dès janvier. Diego Simeone rechercherait à tout prix un avant-centre et aurait notamment coché le nom de Cavani. Néanmoins, ce dossier serait actuellement bloqué pour une raison précise.

La vente de Lemar décisive pour l'arrivée d'un attaquant ?