Mercato - OM : La menace Anigo se confirme pour une pépite de Villas-Boas !

Publié le 19 décembre 2019 à 11h45 par T.M.

Ancien de l’OM, José Anigo est désormais en charge du recrutement international de Nottingham Forest. Et pour renforcer le club de deuxième division anglaise, il aurait bien l’intention d’aller piocher chez les Phocéens.

Alors que peu de talents sont sortis du centre de formation de l’OM ces dernières années, une génération prometteuse pointe actuellement le bout de son nez. Mais encore faut-il réussir à conserver ces pépites. Actuellement, tous les regards sont tournés vers Isaac Lihadji. Promis à un bel avenir, l’attaquant de 17 ans n’arrive pas à se mettre d’accord avec Andoni Zubizarreta pour la signature de son premier contrat pro. De quoi éveiller l’intérêt des plus grands clubs européens. Et outre Lihadji, d’autres pépites de l’OM ne manquent pas de courtisans.

Anigo veut piocher à l’OM !