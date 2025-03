Kylian Mbappé : La surprise à 250 000€ !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Real Madrid a décroché son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions après une victoire aux tirs au but contre l'Atlético. Pour récompenser l'engagement de ses joueurs, le président Florentino Pérez a accordé une prime de 250 000 euros à Kylian Mbappé et ses coéquipiers.

Comme le PSG, le Real Madrid a dû attendre la séance de tirs au but pour décrocher son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions. S’imposant face à l’Atlético de Madrid (2-2 en cumulé), la bande à Carlo Ancelotti peut ainsi continuer à rêver d’un seizième sacre dans la compétition, et pour motiver les troupes, Florentino Pérez a décidé d’accorder une prime exceptionnelle.

Une prime pour les joueurs

Comme l’expliquent Marca et la Cope, le Real Madrid a versé une prime de 250 000 euros à chaque joueur pour avoir atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions. Florentino Pérez aurait en effet apprécié l’investissement de chaque joueur sur ce début de campagne européenne qui compte déjà 12 matches avec la nouvelle formule, soit un de moins que l’an dernier lorsque les Merengue avaient été sacrés

La polémique du match contre l’Atlético

Le huitième de finale retour de Ligue des champions entre l'Atlético et le Real Madrid avait été marqué par la polémique du tir au but refusé de Julian Alvarez pour une double touche. « Ils l’ont vu clairement (la double touche) et, par conséquent, ils l’ont annulé. Ils ont de nombreuses caméras, de nombreuses images, avait réagi Thibaut Courtois. J’en ai marre de cette victimisation, ils pleurent toujours. »