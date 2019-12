Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça se confirme pour ce protégé de Raiola !

Publié le 19 décembre 2019 à 7h00 par A.C.

Un club semble clairement avoir pris les devants pour Erling Braut Haaland véritable sensation de ce début de saison.

Les prochains mois vont être très chauds pour Erling Braut Haaland. L'attaquant attise de plus en plus de convoitises et si le RB Salzbourg a d'ores et déjà écarté un départ cet hiver, il devrait plier bagages à la fin de la saison. Plusieurs clubs se seraient positionnés dans ce dossier, comme le Real Madrid, Manchester United et le Bayern Munich, mais c'est actuellement la Juventus qui tiendrait la corde.

La Juventus a pris les devants pour Haaland