«Corruption gate» : La triste vérité à l’OM !

Axel Cornic

Il y a quelques semaines encore, tout semblait aller pour le mieux à l’Olympique de Marseille, avec une solide deuxième place de Ligue 1 derrière l’intouchable Paris Saint-Germain. Mais tout a basculé sur comme en dehors des terrains, avec notamment une énorme polémique autour de Pablo Longoria et de Mehdi Benatia.

Et de trois. Après avoir perdu à domicile contre le RC Lens (0-1), l’OM a enchainé face au PSG (3-1) puis face au Stade de Reims (3-1), se retrouvant désormais à la troisième place de Ligue 1. Et la fin de saison s’annonce bouillante, puisque l’OGC Nice et Strasbourg mettent la pression sur les Marseillais, qui pourraient voir la Ligue des Champions s’envoler s'ils n'arrivent pas à redresser la barre dans les prochaines semaines.

« Il y a une certaine fébrilité à l’interne d’un club alors qu’on pensait que tout allait bien »

Pour Éric Di Meco, ces mauvais résultats sont directement liés à ce qui a pu se passer en dehors des terrains, avec notamment les critiques de Pablo Longoria ou Mehdi Benatia envers l’arbitrage qui leur ont valu des lourdes suspensions. « Il y a plusieurs raisons à cette situation de l’OM et le Corruption Gate comme on l’appelle, en fait partie. Ça a montré qu’il y a une certaine fébrilité à l’interne d’un club alors qu’on pensait que tout allait bien » a expliqué l’ancien joueur de l’OM, sur RMC Sport.

« Cette histoire des dirigeants autour de l’arbitrage, donne une excuse aux joueurs »

Et ce n’est pas tout, puisque Di Meco assure que les différentes sorties des dirigeants de l’OM ont fait plus de mal que de bien aux joueurs. « Moi je pense qu’un joueur, quand il sort du terrain après une défaite, il se cherche toujours des excuses » a souligné celui qui a remporté la Ligue des Champions 1993, dans l’émission les Grandes Gueules du Sport. « Cette histoire des dirigeants autour de l’arbitrage, leur donne une excuse ! ».