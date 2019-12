Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : José Mourinho ne faisait clairement pas l’unanimité…

Publié le 19 décembre 2019 à 6h30 par T.M.

Alors que certains annoncaient un possible retour de José Mourinho au Real Madrid, cela ne faisait pas que des heureux au sein de la Casa Blanca.

Après un peu moins d’un an sans emploi, José Mourinho a retrouvé un banc de touche en remplaçant Mauricio Pochettino à Tottenham. Toutefois, les rumeurs ont été nombreuses au sujet du Special One auparavant. Il avait notamment été question d’un retour au Real Madrid où Zinedine Zidane était en danger. Florentino Pérez aurait ainsi été intéressé par une nouvelle aventure avec Mourinho, mais ce n’était pas le cas de tout le monde en interne.

On ne voulait plus de Mourinho

Ce mercredi, L’Equipe fait une révélation sur ce possible retour de José Mourinho au Real Madrid. Et en interne, ces rumeurs n’auraient pas fait que des heureux puisque les cadres du vestiaire merengue étaient clairement opposés à ce retour de Mourinho. On doit désormais souffler un bon coup à Madrid.