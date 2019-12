Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre à prévoir pour Mauro Icardi ?

Publié le 19 décembre 2019 à 5h30 par T.M.

Actuellement, le PSG travaille pour conserver Mauro Icardi. Toutefois, le pire pourrait être à prévoir...

Avec le départ quasi certain d’Edinson Cavani, le PSG pourrait déjà tenir le successeur du Matador. En effet, Mauro Icardi brille actuellement avec le club de la capitale et alors qu’il est prêté par l’Inter Milan, une option d’achat estimée à 70M€ a été incluse. Leonardo travaillerait ainsi pour lever cette option et conserver Icardi. Mais ce dernier pourrait bien réserver une surprise.

Et si Icardi ne restait pas au PSG ?

Ce mercredi, le Corriere dello Sport a lâché une bombe sur l’avenir de Mauro Icardi. Ainsi, malgré le fait que Leonardo pourrait lever l’option d’achat de l’Argentin, ce dernier pourrait bien s’opposer à cela. En effet, Icardi disposerait d’une clause lui permettant d’annuler un transfert définitif au PSG. Faut-il donc craindre le pire ?